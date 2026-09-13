Уютът на бг протестите
За пореден път експлоатираме "вековната злоба на роба", както би казал Гео Милев
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За пореден път експлоатираме "вековната злоба на роба", както би казал Гео Милев
Най-голям процент от неудачите, които ние имаме, се дължат на народопсихологията
Ивайло Христов е роден през 1970 г. в Горна Оряховица. Завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" (1995). Започва научната си дейност ка...