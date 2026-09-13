Столичен квартал почерня от полиция. Жена наръга с нож няколко души
Мъжът, който е намушкан в гърба, е откаран във ВМА
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Мъжът, който е намушкан в гърба, е откаран във ВМА
Двамата пациенти вече са на собствено дишане...
Все още има опасност за живота на двамата мъже, които снощи бяха наръгани след скандал на пешеходна пътека в София...
Четирима мъже, включително един полицай, са били намушкани с нож в джамия в британския град Бирмингам в събота вечер. Предполагаемият извършител е аре...