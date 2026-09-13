Наемател уби хазяина си с чиния
Наемател е убил хазяина си в Бургас след жесток среднощен скандал между двамата. За какво точно са се скарали двамата все още е под въпрос. Според раз...
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Наемател е убил хазяина си в Бургас след жесток среднощен скандал между двамата. За какво точно са се скарали двамата все още е под въпрос. Според раз...
Наемателят на заведението "4You" в Слънчев бряг Данаил Петков, където беше прострелян Димитър Желязков - Очите, бе арестуван в Испания. Мъжът е един о...
Представители на „Национална спортна база" ЕАД - София днес пристигат в Петрич, за да влязат във владение на Национална спортна база „Цар Самуил". Пре...
Община Трън търси наемател за плувния басейн в трънското село Банкя за следващите пет години. Той се пълни с вода от минералния извор в селото, коят...
При толкова струпани бутилки е трябвало да има газ сигнализатор