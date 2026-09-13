Надя от "Пуси Райът" иска свобода от Върховния съд
От 18 дни няма информация къде е преместена затворничката
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От 18 дни няма информация къде е преместена затворничката
Москва. Надежда Толоконникова от скандалната руска пънк банда "Пуси райът", която излежава 2-годишна присъда заради хулиганство в руска трудова колони...
Москва. Надежда Толоконникова от добилата популярност заради арестите група Пуси Райът започна в понеделник гладна стачка заради условията в трудовия...