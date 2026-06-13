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Моу остана без гръб в "Челси"

Моу остана без гръб в "Челси"

Гаври със Специалния заляха социалните мрежи Мениджърът на "Челси" Жозе Моуриньо вече е пътник, гръмнаха медиите в Англия, макар че на "Стамфорд Брид...

01 ноември | 19:50
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