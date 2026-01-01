Ужас! Алпинисти намерени мъртви в подножието на Алпите
Телата забелязани от хеликоптер
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Телата забелязани от хеликоптер
Височината на върха намаля с близо метър
Херцогинята на Кеймбридж никога не е говорила за това
Бившият футболист и неговия гид стъпиха на 4809 м при изгрев слънце
Бившият футболист ще нощува на 1000 м под върха
Известен планински водач ще помага на футболиста
Двамата карали ски извън пистите
Десетки блокирани цяла нощ в кабинков лифт в района на Монблан. Това съобщиха световните медии и уточниха, че първоначално е имало 110 души в кабините...
Най-величственият френски ледник Мер дьо глас (Море от лед) под Монблан сe е стопил с над 3 метра за една година, което е три пъти повече, отколкото д...
Банско. Десет банскалии развяха местното знаме от величествения връх Монблан – първенецът по височина в цяла Западна Европа, извисяващ се на 4810 метр...
Париж. Двама белгийски алпинисти са загинали на френския връх Монблан. Те са били пометени от падащи скали и лед. "Те бяха открити под купчина скали...