Браво! Ансамбълът ни пети в многобоя на СК в Испания
Утре българският ансамбъл ще се бори за медали във финалите и на двата уреда
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Утре българският ансамбъл ще се бори за медали във финалите и на двата уреда
Тасева е първа за многобоя заедно с рускините Дина Аверина и Александра Солдатова
Грациите се класираха и за двата финала в неделя
Боряна грабна сребро в многобоя
Националката отвя конкуренцията на престижен турнир
Българският ансамбъл спечели златото в многобоя на Гран при на Москва. Така отборът ни в състав Михаела Маевска, Християна Тодорова, Ренета Камберова...
София. Невяна Владинова спечели титлата в многобоя при жените в 18-о издание на международния турнир по художествена гимнастика "Маргарита Рангелова"....
Виена. Българският ансамбъл за девойки грабна бронзов медал в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Виена (Австрия). Тов...