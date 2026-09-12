Гордост за България! Мими Христова носи бронзов медал от Сърбия
Спортистката победи с туш представителка на Беларус
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Спортистката победи с туш представителка на Беларус
Донесе втора титла на България от Европейското първенство по борба
Мими Христова е трета в категория до 65 кг
Другите ни състезателки по борба със загуби днес
Българката спечели финала с 6:3
България има 17 медала преди последния ден на игрите в Минск
Будапеща. Тайбе Юсеин отново се окичи със сребърен медал от световно първенство. В Будапеща на финала в кат. до 59 кг тя загуби от Мартина Шащин (Унга...