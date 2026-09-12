Микеле Плачидо идва заради Караваджо в София
Звездата от „Октопод“ режисира историческия епос, който е сред хитовете на Киномания
Следете всички новини, анализи и коментари за Микеле Плачидо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Звездата от „Октопод“ режисира историческия епос, който е сред хитовете на Киномания
Гледаме култовия сериал "Октопод" по БНТ 2
Италианската звезда партнира на родни актьори в новия филм "Живи легенди"