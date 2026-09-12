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Откриха нови останки от MH17

Откриха нови останки от MH17

Нови останки от малайзийския самолет MH17 са били открити от холандски експерти на мястото на катастрофата в Донбас. Това съобщиха руски медии. „Експ...

12 ноември | 8:57
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