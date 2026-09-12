4 зодии приказно забогатяват в следващите месеци
Ретроградният Плутон активира дълбоки промени в доходите, контактите, професионалната среда и личното отношение към парите
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Ретроградният Плутон активира дълбоки промени в доходите, контактите, професионалната среда и личното отношение към парите
Вижте дали сте сред тях!
Възможностите, късметът и богатството идват по-лесно
Успехът и късметът ще са налице
Месецът, в който сте родени, може също да влияе върху начина, по който късметът идва при вас
Вижте кой е вашият!
Колко време ще се възстановява Мусиала
Историята е интересна
"Искаме договори и заплати, които да изработим", казва синдикалист
Богатите държави ваксинират всички, а в бедните нямат ваксини за никой
Печалбата от инвестициите на парите за старини е малко под инфлацията Доходност от 51% от инвестиране на натрупаните средства за старини са постигнал...
Брюксел се готви за месеци на трудни преговори за определяне на новия председател на Европейската комисия, след като кандидатурата на сочения за фавор...
София. Есента повиши цените на зарзавата, а от там скочи и инфлацията. За октомври инфлацията е 0,5%, обявиха от Националния статистически институт. Т...
Глоби до 20 000 лв., ако някой го изкупува без договор
Четвъртата планета множи удавниците до 28 август
Бургас. Нови пет месеца отсрочка до финала на разследването на кървавия атентат на летище Сарафово. Следствието е удължено по нареждане на Апелативна...