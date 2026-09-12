Младежкото БСП преизбра Делибалтова
Третата национална отчетно-изборна конференция на Младежкото обединение в БСП преизбра досегашния си лидер Вероника Делибалтова за втори мандат. Тя сп...
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Третата национална отчетно-изборна конференция на Младежкото обединение в БСП преизбра досегашния си лидер Вероника Делибалтова за втори мандат. Тя сп...
Вие винаги сте били острието на БСП. С това признание лидерът на ПЕС и екслидер на столетницата Сергей Станишев нахъса младежите на БСП. Той се включи...
С аплодисменти бе посрещната Корнелия Нинова на днешната трета национална отчетно-изборна конференция на Младежкото обединение в БСП. Тя представя офи...