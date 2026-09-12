Ас на Ювентус избра Катар
Марио Манджукич отива със свободен трансфер в Ал Духаил
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Марио Манджукич отива със свободен трансфер в Ал Духаил
"Черно-белите" надвиха Рома с 1:0
Хърватският нападател Марио Манджукич отпадна от състава на хърватите за евроквалификациите с България и Малта, съобщиха от Хърватската футболна федер...
Хърватският национал Марио Маджукич беше представен официално от италианския гранд "Ювентус. Нападателят акостира в Торино от "Атлетико" (Мадрид), а в...