Подновиха издирването на малайзийския боинг
С нови сили ще продължи издирването на изчезналия на 8-и март Боинг 777 на малайзийските авиолинии с участието на няколко страни, предаде „Франс прес"...
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С нови сили ще продължи издирването на изчезналия на 8-и март Боинг 777 на малайзийските авиолинии с участието на няколко страни, предаде „Франс прес"...
Куала Лумпур. Семействата на жертвите на изчезналия малайзиски самолет започнаха да получават обезщетения в размер на 50 000 долара. Досега шест малай...
В продукцията се разглеждат и щетите, нанесени от развитието на международната авиация върху екосистемата