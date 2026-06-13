Якимцева: Снарядите бяха детските ни играчки
Давахме на пленените немци последното си парче хляб, спомня си московчанката Людмила Ивановна Игнатова (Якимцева) е родена на 27 март 1937-ма в Москв...
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Давахме на пленените немци последното си парче хляб, спомня си московчанката Людмила Ивановна Игнатова (Якимцева) е родена на 27 март 1937-ма в Москв...