Синът на Зинедин Зидан пази вратата на младите „петли“
Синът на магичния халф на Франция от близкото минало Зинедин Зидан – Лука, пазеше вратата на младите „петли" до 17 г. във вчерашния мач срещу Шотланди...
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Синът на магичния халф на Франция от близкото минало Зинедин Зидан – Лука, пазеше вратата на младите „петли" до 17 г. във вчерашния мач срещу Шотланди...