Пускат 1,5 км от магистрала "Струма"
Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Лазар Лазаров...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лот 4. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Лазар Лазаров...
Над една трета от 15-километровата отсечка от Сандански до Кулата вече е с положена асфалтова смес за основен пласт. След двудневно прекъсване в понед...
Благовеград. Доволна съм от хода на строителните работи по автомагистрала "Струма", всичко върви по график, срокът за ЛОТ-2 ще бъде спазен - март дого...
Отлагат ЛОТ 4 на "Струма" за догодина