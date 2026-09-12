Ишиас спря литургиите на папата
Това обявиха от Ватикана
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Това обявиха от Ватикана
По разпореждане на Светия синод богослуженията в храмовете у нас продължават
Младият свещеник на Брезник Константин Стойчев се е видял в чудо как да служи на Великден във всичките си села. От Софийската митрополия му е възложен...
Церемониите по случай 1050-ата годишнина от покръстването на Полша илюстрират новия съюз между държавата и Католическата църква, на който консерватори...
Пловдив. Видеостени ще има в Бачковския манастир под дърветата в двора му, съобщи новият игумен на обителта архимандрит Симон. Идеята е всеки да може...
Добрич. От Крапец през Шабла, Болата, Каварна до Балчик на Йордановден ще бъдат отслужени богоявленски литургии от свещениците в храмовете, съобщава...
Според фолклорните представи от Кръстовден слънцето "тръгва назад" и започва есента