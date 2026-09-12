Листериозата от Испания - ще порази ли България?
От началото на годината над 104 хил. българи са посетили Испания
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От началото на годината над 104 хил. българи са посетили Испания
Европейският съюз ограничава вноса на испанско месо
Листериозната инфекция е упорита и се разпространява лесно
Копенхаген. Най-малко 12 души са починали в Дания от листериоза от септември миналата година, съобщиха местните медии. Те се разболели след консумация...