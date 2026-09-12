Кадиев шашардиса Лиляна Боянова. Влезе в нова роля
Христо Пъдев също се намеси с коментар
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Христо Пъдев също се намеси с коментар
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Ботокс подмлади Лиляна Боянова и Диана Любенова
Двойката замества Венелин Петков и Гена Трайкова София. Иван Георгиев и Лиляна Боянова ще са новата двойка водещи на централните новини на бТВ. На дв...