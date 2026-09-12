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Пускат летящ автомобил

Пускат летящ автомобил

Летящите коли вече са напълно реални и могат да бъдат купени срещу неголяма сума. Компанията Terrafugia вече продава за $279 000 летящия автомобил Tra...

09 май | 5:45
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