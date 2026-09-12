Революционно! Летящата кола е на крачка да полети
Освен шофьорска книжка е необходим и пилотски лиценз
Следете всички новини, анализи и коментари за Летяща Кола. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Освен шофьорска книжка е необходим и пилотски лиценз
Работи се усилено по проекта
Италианската компания Terrafugia е една стъпка напред в изработването на летяща кола. Първият й дизайн бе показан през 2013 г. А работещите модели за...
Летящите коли вече са напълно реални и могат да бъдат купени срещу неголяма сума. Компанията Terrafugia вече продава за $279 000 летящия автомобил Tra...