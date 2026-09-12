Всичко за Летище Варна

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Повече пътници от Беларус

Повече пътници от Беларус

Значителен ръст на пътуващите от Беларус и пътниците от Източна Европа бе отбелязан и на двете морски летища Варна и Бургас. На летище Варна руските т...

18 януари | 18:55
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Заплаха затвори летище

Заплаха затвори летище

Варна. Летище Варна затвори за няколко часа, след като във вторник следобед там е получено заплашително обаждане, съобщи говорителят на ОД на МВР-Варн...

27 август | 16:55
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