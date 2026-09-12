Полети до три нови дестинации от наше летище
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Билетите за новите дестинации вече са в продажба в уебсайта на авиокомпанията
Златна сметка за бърза закуска
Старателно влачил два големи куфара и кавалерствал на Цветана Манева
Има надежди за спасение на сезона
Нови полети до двата морски града ще открият редица авиокомпании "Конкурентоспособност на българския туризъм" е темата на дискусия, която организира...
Полетите до Истанбул и Виена остават ежедневни, до Лондон– четири пъти в седмицата. От 25 октомври с по-големи възможности за пътуване влиза в сила зи...
Със слънчеви усмивки изпрати в сряда „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД пътниците на летище Варна. В рамките на деня пътниците имаха възможност...
Има около 20 процента спад на заявките на руски пътници, каза изпълнителният директор на летище Варна Димитър Костадинов. Близо 10 % е спадът на израе...
Летище Варна е с лятно разписание и увеличени редовни полети. Полетите до София на авиокомпания „България Ер" се изпълняват всеки ден от седмицата, ка...
За пореден път бе отложено делото срещу Волен Сидеров за хулиганство и нанасяне на лека телесна повреда на полицай при инцидента на варненското летище...
Делото срещу Волен Сидеров продължава с поредно заседание днес. Лидерът на "Атака" е обвинен за нанасяне на лека телесна повреда на полицай при инциде...
Значителен ръст на пътуващите от Беларус и пътниците от Източна Европа бе отбелязан и на двете морски летища Варна и Бургас. На летище Варна руските т...
Близо 4 милиона пътници са посрещнали морските аерпорта за 2014 Варна. Ръст от 5,2 % на обслужените пътници отбеляза летище Варна, като броят им през...
Варна. Влезе в сила зимното разписание на полетите на летище Варна. Целогодишно директна въздушна връзка от морския аеропорт се осъществява до София,...
София. Софийски градски съд прекрати делото срещу Волен Сидеров за инцидента на летище Варна от началото на 2014 г., съобщи "Фокус". Припомняме, че с...
София. Софийският градски съд ще направи нов опит да даде ход на делото срещу лидера на Атака Волен Сидеров за инцидента на летище "Варна". Той е обви...
Варна. Летище Варна затвори за няколко часа, след като във вторник следобед там е получено заплашително обаждане, съобщи говорителят на ОД на МВР-Варн...
София. Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу Волен Сидеров. Това съобщиха от пресцентъра на Прок...
Варна. Самолет на авиокомпания „Германия" кацна аварийно на летище Варна. Аеропланът със 147 пътници на борда е летял от Турция за Берлин като в 15.25...