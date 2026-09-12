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"Вечерен тромпет" в Лещен

"Вечерен тромпет" в Лещен

Джемсешън на открито. Случвало се е в красивия двор на Борис Христов в къщата му в Лещен. Първото нещо, което впечатлява в селото, е гледката към нака...

05 юни | 17:00
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