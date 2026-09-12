Местни хора срещу бетона в Ковачевица и Лещен
Шепата местни хора в архитектурните резервати Ковачевица и Лещен настояват за ограничаване на строителството и забрана на бетонови постройки в курортн...
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Шепата местни хора в архитектурните резервати Ковачевица и Лещен настояват за ограничаване на строителството и забрана на бетонови постройки в курортн...
Заради безводие Търсят тарикатите, които дупчат водопровода на Лещен Липсата на вода в жегата разгневи кроткия иначе белгиец Лео Скулс в гърменското...
Повечето от къщите за гости в архитектурния резерват Лещен притежават сертификат „Зелена къща". Това е знак, че в тях има автентично посрещане и грижа...
Благоевград. Апаши не пожалиха и църквата в архитектурния резерват Лещен. Сигнал за извършена кражба от храма „Света Параскева" е получен в полицията...
Джемсешън на открито. Случвало се е в красивия двор на Борис Христов в къщата му в Лещен. Първото нещо, което впечатлява в селото, е гледката към нака...
Родопското село Лещен посреща всеки ден туристи от страната и чужбина. Скоро ще стане и център на арт средите благодарение на обновената сграда на кме...