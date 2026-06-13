Правим обща лекарствена борса с комшиите
България, Румъния и Гърция да изградят обща лекарствена борса, за да купуват медикаменти на по-изгодни цени от големите фармацевтични компании. Това е...
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България, Румъния и Гърция да изградят обща лекарствена борса, за да купуват медикаменти на по-изгодни цени от големите фармацевтични компании. Това е...