Всичко за Лазур

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"Godsmack" щуряха в клуб

"Godsmack" щуряха в клуб

Съли Ерна развя трибагреника на шоуто в Бургас Як рок, метъл и хардрок пънк разтърсиха Бургас. В 21,30 часа преди вечер Съли Ерна, култовият вокал на...

17 юни | 16:15
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"Ботев" не иска да плаща

"Ботев" не иска да плаща

"Ботев" не иска да плаща сериозни суми за палежа на стадион "Лазур". Апелативната комисия днес ще разгледа жалба на тима, в която се отбелязва размин...

11 юни | 17:35
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