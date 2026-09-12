Всичко за Лайза Минели

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Лайза Минели в цифри

Лайза Минели в цифри

Точно днес Лайза Минели навършва възраст, каквато вероятно и тя самата не е подозирала, че ще достигне - 70. Животът й, изпълнен със слава, страхот...

11 март | 6:10
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