Лайза Минели взриви Холивуд. Най-скандалните мемоари
Книгата й пълна с пикантни моменти
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Книгата й пълна с пикантни моменти
Звездата от „Кабаре“ не се е виждала с принца и жена му
Рене Зелуеъгър не ме вълнува, казва звездата за младата колежка, която играе майка й
Точно днес Лайза Минели навършва възраст, каквато вероятно и тя самата не е подозирала, че ще достигне - 70. Животът й, изпълнен със слава, страхот...
В Мраморното фоайе на НДК бе представена първата част от проекта "Живот като на кино" на Фондация "Стоян Камбарев". Фотографската експозиция, която мо...
Актрисата Лайза Минели е постъпила в рехабилитационна клиника заради зависимостта си към алкохола. Говорителят на звездата сподели, че сега тя е много...
Известната холивудска звезда Лайза Минели си счупи гръбначния стълб. Тя е претърпяла инцидент в дома си - играела със своите кучета, едното скача върх...