ІІІ международен турнир по плуване "Пирин"
Плувци от 6 възрастови групи в 45 отбора мериха сили в тазгодишното издание на турнира в Благоевград
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Плувци от 6 възрастови групи в 45 отбора мериха сили в тазгодишното издание на турнира в Благоевград
Националката по ски Вера Асенова ("Юлен" - на снимката) спечели днес и втория слалом за купа "Пирин" от календара на БФСки и валиден за ФИС. Състезани...
Вера Асенова от "Юлен" спечели днешния първи слалом за купа "Пирин". Състезанието се проведе на отлично подготвената от домакините от "Юлен" писта №8....