Осем язовира "Искър" пречистени в Кубратово
За своя 30-годишен живот пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово е преработила над 4 млрд. куб. метра отпадъчна вода или близо 8 пълни...
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За своя 30-годишен живот пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово е преработила над 4 млрд. куб. метра отпадъчна вода или близо 8 пълни...
Невена Трендафилова е 1000-дният посетител в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово. Невена е студент първи курс в Медицински к...
На 4 септември 2014 г. столичната пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово отбелязва 30-годишен юбилей. От откриването през 1984 г. съор...