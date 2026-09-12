Разкриха убийците на козар
Полицията задържа убийците на козаря Борис Николов от плевенското село Ясен, който бе намерен мъртъв в полето. Двамата са са рецидивисти от ромски про...
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Полицията задържа убийците на козаря Борис Николов от плевенското село Ясен, който бе намерен мъртъв в полето. Двамата са са рецидивисти от ромски про...
Изчезнал на 1 септември козар от село Винище е открит на следващия ден, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. 77-годишният Георги Славчев...
Нелепа смърт застигна пастир на стадо кози край село Полето. 53-годишният Стефан Ц. от Симитли не се прибрал миналия петък вечерта със стадото от 50-6...