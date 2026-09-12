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Разкриха убийците на козар

Разкриха убийците на козар

Полицията задържа убийците на козаря Борис Николов от плевенското село Ясен, който бе намерен мъртъв в полето. Двамата са са рецидивисти от ромски про...

11 януари | 15:56
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