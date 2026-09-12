Речникът "Колинс" обяви думата на 2024 година
Според екипа на речника brat се е превърнала в „една от най-обсъжданите думи на 2024 г.“
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Според екипа на речника brat се е превърнала в „една от най-обсъжданите думи на 2024 г.“
Продажбите на нови автомобили у нас са се понижили с 4,9% през август спрямо същия месец на миналата година. Това показват данните на Асоциацията на е...
Красивата дъщеря на Фил Колинс - Лили, сподели, че прави всичко възможно да помогне на баща си да излезе от депресията. Големият Фил бе споделил, че е...