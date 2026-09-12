САЩ реагираха на колажа, използван от Борисов
В сряда по време на пресконференция лидерът на ГЕРБ иронизира своите опоненти с колаж
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В сряда по време на пресконференция лидерът на ГЕРБ иронизира своите опоненти с колаж
Представя именитите професори като рок динозаври с дълги коси и кожени якета
София. Столичната галерия "Артамонцев" и Елица Лингорски представят лимитирана серия с впечатляващи фотографии и дигитални колажи. Заглавието на експ...
Плевен. Полицаи задържаха 25-годишния Илия Спасов, който шофирал кола на свой приятел, която откраднал от него. Той бил спрян случайно за проверка на...
7000 рисунки сложени на огромен постер на най-високото място в града
Благоевград. Колаж от снимки на селището в красива рамка ще е подаръкът на село Бараково за "адаша им" Барак Обама. Утре в селото ще отиде делегация о...