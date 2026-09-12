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БСП с курс към опозиция

БСП с курс към опозиция

Кадиев иска оставки в бюрото. Не ни трябват нападки от ГЕРБ, като си имаме него, каза Дъбов БСП да остане в опозиция през 43-ото народно събрание. То...

10 октомври | 6:30
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