9 кандидати се борят за кмет на Варна
Варна. За частичните избори в ОИК се регистрираха общо деветима кандидати за кмет на Варна. Срокът за подаване на документи изтече в петък в 17:00 час...
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Варна. За частичните избори в ОИК се регистрираха общо деветима кандидати за кмет на Варна. Срокът за подаване на документи изтече в петък в 17:00 час...
Варна. Осем кандидати са се регистрирали за кметските избори във Варна на 30 юни. В четвъртък изтича срокът за регистрация. Досега номинациите са Иван...
София. Лидерът на областната организация на ГЕРБ във Варна Иван Портних е кандидатът на партията за кметските избори в града. Решението е гласувано от...