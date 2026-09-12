Клайдерман при децата в SOS селища
Ричард Клайдерман ще се срещне с родни питомци от SOS Детски селища. Световният френски пианист ще пристигне у нас на 4 декември, а на следващия ден щ...
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Ричард Клайдерман ще се срещне с родни питомци от SOS Детски селища. Световният френски пианист ще пристигне у нас на 4 декември, а на следващия ден щ...
Чудя се дали не съм вече малко българин, казва френският пианист Ричард Клайдерман, който ще гостува за два концерта у нас през декември, подготвя сп...
Ричайрд Клайдерман винаги с удоволствие свири в България
Велико Търново. Специален роял за 170 000 евро ще бъде доставен от Букурещ в старата столица за концерта на световноизвестният пианист и композитор Ри...