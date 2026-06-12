Сагата продължава! Забрана затвори устата на Светлана Гущерова
тя обвини шампион по борба, че й е нанесъл побой
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тя обвини шампион по борба, че й е нанесъл побой
Християн не общува с баща си, разри красавицата
Вместо да плати имота, Християн заведе жена си на няколко почивки и парата свърши
Светлана Гущерова разказа, че е била ударена от бившия шампион
Олимпийски медалист с нови разкрития
Скандалът трещи
Според него става въпрос за неуредени сметки със семейството на Гущерова
Колорадо. И Кирил Терзиев спечели титла на престижния турнир „Дейвид Шулц" в Колорадо Спрингс (САЩ). На финала в кат. до 74 кг на свободния стил бронз...