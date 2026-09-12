Кейт Бекинсейл влезе спешно в болница
В момента тя е в Лас Вегас, където снима новия филм „Дъщерята на затворника”
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В момента тя е в Лас Вегас, където снима новия филм „Дъщерята на затворника”
Актрисата блесна върху корицата на „Women’s Health“
Всичките ми приятелки се бяха целували, само аз не, признава актрисата
Звездата от "Подземен свят" вече е свободна.
Актрисата влиза в комедията "Jolt"
Двамата потвърдиха романса си с целувка
Кейт Бекинсейл се раздели със съпруга си Лен Уайзман след 11-години брак. Актрисата и режисьорът на "Подземен свят" не са се появявали заедно на общес...
Актрисата прекара месец и половина в Бояна, за да снима психотрилъра "Елиза Грейвс"
Звездите на Холивуд се снимат в "Илайза Грейвс" през юни в София