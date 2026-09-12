Казанджии варят ракия в станция на Синода
Антимафиоти разбиха цех за фалшив алкохол в почивна станция, собственост на Българската православна патриаршия. За това съобщиха пред "Стандарт" местн...
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Антимафиоти разбиха цех за фалшив алкохол в почивна станция, собственост на Българската православна патриаршия. За това съобщиха пред "Стандарт" местн...
Около 50 собственика на казани от хасковски регион се събраха рано тази сутрин край АМ" Марица" до Димитровград срещу промените в Закона за акцизите и...
Стотици лозари и собственици на казани за варене на ракия в Пиринско заплашват с блокади на пътища, ако не се отменят промените в Закона за акцизите и...
Споделяйте приятели,преди малко това гадно копеле е откраднал телефона на жена ми от аптеката,който има някаква информация за наркомана моля нека да м...
Ще блокираме шосето, заканиха се протестиращите Стотици лозари, стопани и собственици на казани за варене на ракия излизат на бунт в сряда до шосето...