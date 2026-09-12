Искат нова категоризация на общините в България
Сегашната е изработена през 2008 година, но оттогава са настъпили много промени
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Сегашната е изработена през 2008 година, но оттогава са настъпили много промени
Налагат мораториум за възлагането на превози без обществени поръчки До 3 месеца ще направим категоризация на автогарите в България. Това съобщи минис...
Глобите за юридически лица стигат до 10 000 лв. Десетки хотелиери в курорта Банско трябва да подновят категоризацията на своите комплекси. Това важи...
Категоризацията на бранша следи качеството на услугите с тайни клиенти Алтернативна категоризация за родните хотели е разработила Българската асоциац...
От 2016 г. ще бъде въведена единна система за туристическа информация. Данни за настанените туристи ще се събират онлайн в реално време. Подготвя се с...
Комисията за защита на потребителите (КЗП) временно затвори нощен бар в Слънчев бряг. Инспекторите са установили, че туристическият обект предоставя о...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов удължи срока, в който собствениците на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и...
София. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за туризма. Промените предвиждат от 2015 година да отпадне изискването за категориза...
Хотелиерите: Стимулирате дъмпинга. Вие плащате 9% ДДС, а ние 20, отговориха им ресторантьорите
Хотелиерите и ресторантьорите да получават зелена звезда, ако предлагат плодове и зеленчуци родно производство, а месото да е от свободно отглеждани ж...
Нова категоризация ще защити бизнеса, който предлага родна екопродукция