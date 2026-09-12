Стана ясна причината за падналия самолет
Родители и последователи на Зара Абид се надяват на чудо
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Родители и последователи на Зара Абид се надяват на чудо
Загинала ли е суперкрасавицата Зара Абид
Най-малко двама са се спасили
Карачи. Четиринадесет души загинаха при атака, започнала късно снощи, срещу международното летище на най-големия град в Пакистан - Карачи. Всичките 10...
Карачи. Трима души са загинали, а повече от 20 други са ранени при двойна експлозия в близост до предизборния щаб на местна партия в южния пакистанс...