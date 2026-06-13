Италианка спря Пиронкова в Ухан
Италианката Камила Джорджи (№33 в световната ранглиста) победи Цветана Пиронкова с 2:6, 6:2, 7:5 в мач от първи кръг на турнира "Wuhan Open" в Ухан с...
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Италианката Камила Джорджи (№33 в световната ранглиста) победи Цветана Пиронкова с 2:6, 6:2, 7:5 в мач от първи кръг на турнира "Wuhan Open" в Ухан с...
Край на серията от загуби за Цветана Пиронкова. Българската тенисистка записа победа в първи кръг на турнира в Мадрид. Тя се наложи над италианката Ка...