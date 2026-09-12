Кулата в Пиза - чудо, родено от грешка
Как една инженерна слабост се превърна в символ на устойчивост
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Как една инженерна слабост се превърна в символ на устойчивост
Специално решение на правителството
Двама митрополити – Неврокопският и Солунският, ще отслужат света тържествена литургия в Разлог за здраве и благоденствие. Те ще водят службата в съб...