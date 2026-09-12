Кайлъка пази златната колесница на цар Шишман
Според народните предания тя е пълна с жълтици
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Според народните предания тя е пълна с жълтици
Природата е била безгранично щедра към тази местност, а историята пази там едни от най-големите си тайни.
Едната от мечките в плевенския зоопарк „Кайлъка" избяга от заграждението си В събота сутринта служители от зоопарк „Кайлъка" в Плевен установили, че...
Плевен. 48-годишна жена се самоуби със скок от скалите в парка Кайлъка край Плевен. Даниела Игнатова работела като сервитьорка, но парите не й стигали...
Плевен. Затвореното училище в с. Коиловци е един от вариантите на община Плевен за настаняване на сирийски бежанци вместо в Кайлъка. Идеята на кмета е...