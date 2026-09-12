Голяма промяна с "Гражданска отговорност". Нов ключов срок
ГЕРБ внасят изменения в Кодекса за застраховането
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ГЕРБ внасят изменения в Кодекса за застраховането
Ще има и специално здравно приложение в телефона
Правителството одобри проектите за промени в данъчните закони. Одобрени са промени в четири закона. Това става ясно от решенията на Министерски съвет....
За последните 10 години средните температури в Европа са се повишили с 0,39 °C
В заседанието на депутатите за днес е второ гласуване на промени Закона за хазарта
Не виждам промяна в подготвяните от Министерство на финансите изменения в Закона за ДДС, съгласно които фирмите трябва да плащат ДДС, ако служителите...
София. Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на свои нормативни актове. Постановлението е в изпълнение на Втория пакет от м...
София. На първо четене в парламента днес ще се гледат два законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Те са внесени от Министерски...
Прокуратурата да се самосезира за действията на Волен Сидеров