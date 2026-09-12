Нов кошмар в небето. Разби се самолет с 20 души /ВИДЕО/
Летателната машина е била използвана за скайдайвинг експедиции
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Летателната машина е била използвана за скайдайвинг експедиции
Кожухът на двигателя отлетя
Кога излита Алпер Гезеравджъ
С мисия да помогнат на учените да подобрвят знанията си
Дългоочакваното световно събитие вече е факт
Полетът му е в 16 ч. българско време
200 милиoнa дoлapa нa нayчнoизcлeдoвaтeлcĸия oбpaзoвaтeлeн мyзeй
Излетя от базата в Ню Мексико на борда на кораб на "Virgin Galactic"
Ричард Брансън ще излети преди него
Той и брат му Марк ще полетят в първия космически полет на екипажа на неговата ракетна компания
Причината е, че е установено изтичане на хидравлична течност
Изтребители от френския самолетоносач "Шарл де Гол" излетяха днес за първи мисии над пространстово, което се контролира от терористичната групировка "...
"Боинг" ще отбележи 100 години от създаването на първия си самолет с нов модел, който ще излита вертикално. Компанията произвежда самолети вече 99 год...