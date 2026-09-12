Решено! 18 души бяха изключени от редиците на ДПС София-град
По време на предизборната кампания те бяха кандидати за народни представители от коалиция "АПС"
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По време на предизборната кампания те бяха кандидати за народни представители от коалиция "АПС"
Лидерът на градската организация на ДПС в Разград Фатме Селим бе изключенаа от ДПС. Тя е наказана заради решението си да се възползва от преференци...
София. Пленум на БСП изключи на днешното си заседание Георги Първанов и Румен Петков. Формулировката е, че "Националният съвет на БСП констатира прекр...