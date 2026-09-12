Mъж е безследно изчезнал. Издирва се край Горна Оряховица
Намерени са негови вещи и десетки полицаи го търсят
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Намерени са негови вещи и десетки полицаи го търсят
Обявено е за издирване
Бащата на изчезналото дете се подложи на детектор на лъжата, за да докаже, че е невинен
Камен Анреев / с турско име Кямил/ от джебелското село Рогозче е обявен за общодържавно издирване
Полицията издирва червен "Опел Астра" с крадени номера, от който се смята, че са стреляли атентаторите в столицата, научи "Стандарт". Около 9 часа дн...
Солунската полиция издирва пети нашенец за 103-мата бегълци в ТИР-а Събрал по 2000 евро, но не тръгнал с "кортежа" Пети българин, в който са останал...
Мирослав Пламенов Спиров от Русе е изчезнал на 31 юли тази година. Неговата майка Мариана Ереева моли за помощ в издирването и намирането на 31-годишн...
5000 споделяния за няколко дни са регистрирани на различни страници във Фейсбук със зов за помощ за издирването на 31-годишната студентка Кристина Въл...
Варна. В трогателно писмо до всички българи в навечерието на Рождество Христово една потънала в скръб за съдбата на своя син майка моли за помощ. 28-...
София. Бившият председател на ДАНС Петко Сертов се издирва от Столичната полиция, съобщи БНР. Сертов е в неизвестност от петък миналата седмица, след...
Добрич. Полицията в Добрич издирва по молба на близките му 58-годишният Росен Минчев Минчев от Добрич. От областната дирекция съобщават, че Минчев е н...
София. Второ РУ- София издирва Ренета Венциславова Сотирова. 20-годишното момиче напуснало дома си на 7 октомври и оттогава е в неизвестност, съобщиха...
Бургас. Полицията в Бургас обяви за издирване 44-годишната Анна Кузбор Антонова, която е изчезнала преди пет месеца. Близките й обаче са подали сигнал...
Добрич. Полицията в Добрич по молба на близките му, издирва 26-годишният Северин Валентинов Куртев на 26 години. Мъжът е на видима възраст 25-30 годин...
Добрич. По молба на близките, полицията издирва 16-годишната Каролина Ангелова Илиева от добричкото село Оброчище, съобщиха от областната дирекция на...
Благоевград. Мъж, който прилича на нападателя на 20-годишната Виктория Христова - Салахедин Бин Аладин от Алжир е забелязан в благоевградския квартал...
Стара Загора. Първо РУП – Стара Загора издирва Ивелина Захариева Минева на 17 години от с. Дълбоки. Момичето е напуснало дома си на 12 март 2013 годин...
София. Столичната полиция издирва 15-годишно момиче, съобщиха от пресцентъра на МВР. Столичното Трето РПУиздирва Жаклин Асенова Василева на 15 години...
София. Полицаи от Второ РУП-СДВР издирват Мари Георгиева Йорданова, на 16 години, от София, съобщиха от пресцентъра на МВР. Тя е в неизвестност от пет...
София. Столичната полиция издирва Янко Димитров. Момченцето, което е на година и седем месеца, е в неизвестност от 15 юли т.г. Последно детето е забел...