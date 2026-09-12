Цветанов: Танер Исмаилов е бъдещето на Омуртаг
Когато гласуваме всички ще преодолеем популизма, страха и агресията и ще дадем шанс на можещия Танер Исмаилов. Убеден съм, че той ще бъде кмет на Омур...
Следете всички новини, анализи и коментари за Исмаилов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Когато гласуваме всички ще преодолеем популизма, страха и агресията и ще дадем шанс на можещия Танер Исмаилов. Убеден съм, че той ще бъде кмет на Омур...
ДПС няма да подкрепи бюджета на държавното обществено осигуряване и закона за данъчната тежест София. Категорично възразявам срещу поставянето на едн...
София. На този етап не намирам за основателно искането за оттеглянето на Орхан Исмаилов от поста заместник-министър на отбраната. Това каза министърът...