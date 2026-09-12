Цветанов: Танер Исмаилов е бъдещето на Омуртаг

Когато гласуваме всички ще преодолеем популизма, страха и агресията и ще дадем шанс на можещия Танер Исмаилов. Убеден съм, че той ще бъде кмет на Омур...