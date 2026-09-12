Обрат с Ириней Константинов! Пълна промяна в Театър "София"
Ремонтът на театъра е във финален етап
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Ремонтът на театъра е във финален етап
147 зрители гледат хитове на новата сцена „O2pen“ в парка „Заимов“
Бяха отличени театралните и филмови актьори Васил Михайлов и Ириней Константинов
Не се вглеждам в годините, дори не помня рождените дни на приятелите ми, признава прочутият актьор
Ириней Константинов - топактьор и директор на театър "София"