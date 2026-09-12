Всичко за Infiniti

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Infiniti пуска QX70 Ultimate

Infiniti пуска QX70 Ultimate

Infiniti пуска до дни на пазара новия QX70 Ultimate. Автомобилът ще дебютира на 15 септември по време на изложението във Франкфурт. QX70 е добре нало...

12 септември | 12:55
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Infiniti показа в Париж Q80 Inspiration

Infiniti показа в Париж Q80 Inspiration

Париж. Infiniti показа ясни сигнали, че има намерение да пробие челната категория на премиум седаните с помощта на впечатляващия концептуален автомоби...

02 октомври | 15:29
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