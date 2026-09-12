Пуснаха у нас първия безлихвен 7-годишен лизинг за коли
"Витоша ауто" стартира иновативната програма с Инфинити
Следете всички новини, анализи и коментари за Infiniti. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Витоша ауто" стартира иновативната програма с Инфинити
Infiniti разкри за първи път част от визията на своя дързък нов QX Sport Inspiration –визията на бранда за премиум SUV автомобил от следващо поколение...
Победителят от първото по рода си „Екорали" в България в хибридния клас Елвис Георгиев ще се състезава в Hi-Tech Eco Mobility Rally 2015. Екоралито от...
Infiniti пуска до дни на пазара новия QX70 Ultimate. Автомобилът ще дебютира на 15 септември по време на изложението във Франкфурт. QX70 е добре нало...
Infiniti ще разкрие първия си компактен автомобил по време на международното изложение във Франкфурт този септември от 17 до 27-и. Две години след деб...
Още в първия месец след постигнатите рекорди в първото тримесечие на 2015 компанията Infiniti продължава възходящата тенденция и през април. За месеца...
Париж. Infiniti показа ясни сигнали, че има намерение да пробие челната категория на премиум седаните с помощта на впечатляващия концептуален автомоби...
Японският седан примамва с невиждани технологии, настроен е от Себастиан Фетел