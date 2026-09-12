Коалицията вдига сглобяем град в Инджирлик
"Patriot Town" се изгражда на територията на военновъздушната база Инджирлик в Адана, Турция, за нуждите на коалицията срещу ИД, съобщи БГНЕС". В сгло...
Следете всички новини, анализи и коментари за Инджирлик. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Patriot Town" се изгражда на територията на военновъздушната база Инджирлик в Адана, Турция, за нуждите на коалицията срещу ИД, съобщи БГНЕС". В сгло...
Турция отрече изтеклата информация, че дава право на САЩ да ползват бази на нейна територия за удари срещу Ислямска държава, предаде АФП. В края на ми...
Богота. Министърът на отбраната на САЩ Чък Хейгъл заяви, че ключовата военна помощ, която САЩ биха искали да получат от Турция, е достъп до военновъзд...